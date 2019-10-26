Стартовал IX тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как передает Report, в первой игре тура встретились "Кешля" и "Габала".

Матч, проходивший на "ASCO Arena" завершился победой хозяев поля со счетом 2:1.

Счет на 32-й минуте открыл игрок "Кешля" Лоренцо Фрутос. Парагвайский нападающий стал единоличным лидером в списке бомбардиров, доведя счет своих забитых мячей до пяти. Участвовавший в забитии первого гола Сезар Меза Колли, отличился и на 42-й минуте.

Ну и наконец, на 59-й минуте Давит Волков забил утешительный гол.

После этой победы "Кешля" вышла на второе место, доведя счет своих очков до 15. "Габала" же с 6 очками на седьмом месте.