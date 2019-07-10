Стартовал I тур отборочного этапа Лиги Чемпионов УЕФА.

Как передаёт Report, в первый игровой день были проведены 8 встреч. Казахстанский клуб "Астана" под руководством экс-тренера азербайджанского клуба "Габала" Романа Григорчука принял "ЧФР" (Клуж-Напока, Румыния). Матч завершился победой хозяев с минимальным счётом.

Лига Чемпионов УЕФА

I отборочный этап, I тур

9 июля

17:00. “Астана” (Казахстан) – ЧФР (Клуж-Напока, Румыния) - 1:0

18:00. “Арарат-Армения” (Армения) - "АИК" (Швеция) - 2:1

20:00. "ХИК" (Финляндия) – “ХБ Торсхавн” (Фарерские острова) - 3:0

20:00. “Нымме Калью” (Эстония) – “Шкендия” (Северная Македония) - 0:1

21:45. “Сараево” (Босния и Герцеговина) – “Селтик” (Шотландия) - 1:3

22:00. “Ф91 Дюделанж” (Люксембург) – “Валлетта” (Мальта) - 2:2

22:00. “Судува” (Литва) – “Црвена Звезда” (Сербия) - 0:0

22:00. "ТНС" (Уэльс) – “Ферроникели” (Косово) - 2:2

Отметим, что матч "Партизани" - "Карабах" в I отборочном этапе состоится 10 июля на стадионе "Сельман Стермаси" (Тирана, Албания) и начнётся в 19:30 по Бакинскому времени.