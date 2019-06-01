Мохамед Салах открывает счёт в финале Лиги чемпионов - ОБНОВЛЯЕТСЯ

«Ливерпуль» очень активно начинает встречу, и сразу же зарабатывает пенальти. Как передает Report, после передачи Мане мяч попал в руку защитнику «Тоттенхэма» Сиссоко. Арбитр указывает на точку. Мохамед Салах реализовал 11-метровый и открывает счёт в финале Лиги чемпионов.

***23:00

В Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» проходит финал Лиги чемпионов сезона-2018/19. Как передает Report, за главный трофей турнира сражаются английские клубы «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

Финальный матч Лиги чемпионов начинается с минуты в молчания в связи со смертью экс-футболиста «Арсенала» и «Реала» Хосе Антонио Рейеса.

В последний раз две команды из Англии встречались в главном матче турнира в 2008 году.

Стартовые составы команд:

«Тоттенхэм» - Уго Льорис, Киран Триппьер, Дэнни Роуз, Тоби Алдервейрельд, Ян Вертонген, Сон Хын Мин, Гарри Уинкс, Делли Алли, Мохаммед Сиссоко, Кристиан Эриксен, Гарри Кейн.

«Ливерпуль» - Алиссон Беккер, Трент Александр-Арнолд, Вирджил ван Дейк, Жоэль Матип, Эндрю Робертсон, Фабиньо, Джордан Хендерсон, Джорджиньо Вейналдум, Мохаммед Салах, Садио Мане, Роберто Фирмино.

Эта встреча станет 170-м по счёту матчем между двумя командами. В общем количестве противостояний "Ливерпуль" одержал победу в 79 матчах, "Тоттенхэм" - в 48. В 43 матчах победитель не определился. В текущем сезоне "Ливерпуль" одолел "Тоттенхэм" в обоих матчах Премьер-лиги (2:1, 2:1). В еврокубках клубы сталкивались лишь однажды - в полуфинале сезона 1972/1973 гг. Тогда по итогам двух встреч за счёт гостевого гола "Ливерпуль" прошёл в финал и в итоге завоевал кубок (1:0, 1:2).