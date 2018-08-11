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    Стартовал чемпионат Азербайджана по футболу - ВИДЕО

    Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Стартовал чемпионат Азербайджана по футболу сезона 2018/19.

    Как сообщает Report, в первом туре встречались команды «Сумгайыт» и «Нефтчи».

    Матч проходил на стадионе «Далга Арена». Победу одержала команда «Нефтчи» со счетом 2:0.

    Премьер-лига Азербайджана, I тур

    11 августа (суббота)

    20:00. «Сумгайыт» - «Нефтчи» - 0:2

    Голы: Мирабдулла Аббасов, 27. Эмин Махмудов, 72.

    Красная карточка: Вургун Гусейнов, 66

    Судьи: Рауф Джаббаров, Мубариз Гашимов, Рахиль Рамазанов, Инглаб Мамедов

    Баку, «Далга Арена»

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