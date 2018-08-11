Стартовал чемпионат Азербайджана по футболу - ВИДЕО

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Стартовал чемпионат Азербайджана по футболу сезона 2018/19.
Как сообщает Report, в первом туре встречались команды «Сумгайыт» и «Нефтчи».
Матч проходил на стадионе «Далга Арена». Победу одержала команда «Нефтчи» со счетом 2:0.
Премьер-лига Азербайджана, I тур
11 августа (суббота)
20:00. «Сумгайыт» - «Нефтчи» - 0:2
Голы: Мирабдулла Аббасов, 27. Эмин Махмудов, 72.
Красная карточка: Вургун Гусейнов, 66
Судьи: Рауф Джаббаров, Мубариз Гашимов, Рахиль Рамазанов, Инглаб Мамедов
Баку, «Далга Арена»
Təbriz QuliyevАвтор новости
Поделиться в Facebook