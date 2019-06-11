Стартовал 4-й тур отборочного этапа Евро-2020 - ВИДЕО

Стартовал 4-й тур отборочного этапа Чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Как передаёт Report, в первый игровой день состоялись 12 встреч в 5 группах.

Сенсация произошла в группе А, где сборная Косово, ранее занявшая первое место в группе в Лиге Наций УЕФА, где выступал и Азербайджан, на этот раз одержала победу над сборной Болгарии - 3:2. В другом матче группы Чехия разгромила Черногорию - 3:0.

В группе B сборная Украина одержала победу с минимальным счётом над Люксембургом. Сербия же разгромила Литву - 4:1.

В группе D Дания победила сборную Грузии со счётом 5:1, а Ирландия одолела Гибралтар двумя безответными мячами.

Испания одержала четвёртую подряд победу в группе F над сборной Швеции - 3:0. Румыния в гостях разгромила Мальту - 4:0, а Фареры проиграли у себя дома Норвегии со счётом 0:2.

Все три матча в группе G завершились разгромом. Польша забила сборной Израиля 4 безответных мяча, Словения на выезде обыграла Латвию со счётом 5:0, а Австрия - Македонию - 4:1.

Евро-2020

Отборочный этап, 4-й тур

10 июня

Группа A

22:45. Чехия - Черногория - 3:0

22:45. Болгария - Косово - 2:3

Очки: Англия - 6 (2 игры), Чехия - 6 (3), Косово - 5 (3), Черногория - 2 (4), Болгария - 2 (4)

Группа B

22:45. Украина - Люксембург - 1:0

22:45. Сербия - Литва - 4:1

Очки: Украина - 10 (4 игры), Люксембург - 4 (4), Сербия - 4 (3), Португалия - 2 (2), Литва - 1 (3)

Группа D

22:45. Ирландия - Гибралтар - 2:0

22:45. Дания - Грузия - 5:1

Очки: Ирландия - 10 (4 игры), Дания - 5 (3), Швейцария - 4 (2), Грузия - 3 (4), Гибралтар - 0 (3)

Группа F

22:45. Испания - Швеция - 3:0

22:45. Мальта - Румыния - 0:4

22:45. Фарерские острова - Норвегия - 0:2

Очки: Испания - 12, Швеция - 7, Румыния - 7, Норвегия - 5, Мальта - 3, Фарерские острова - 0

Группа G

22:45. Польша - Израиль - 4:0

22:45. Латвия - Словения - 0:5

22:45. Северная Македония - Австрия - 1:4

Очки: Польша - 12, Израиль - 7, Австрия - 6, Словения - 5, Северная Македония - 4, Латвия - 0