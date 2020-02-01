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Старший сын Зидана стал игроком "Альмерии"

​Старший сын Зидана стал игроком "Альмерии"

Полузащитник Энцо Зидан, старший сын главного тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана, стал игроком "Альмерии".

Как передает Report со ссылкой на "Чемпионат", об этом сообщает пресс-служба испанской команды. 

Подробности соглашения 24-летнего французского игрока с "Альмерией" не разглашаются.

Энцо Зидан является воспитанником мадридского "Реала", в молодёжных командах которого выступал с 2014 по 2017 год и некоторое время работал под руководством отца. После ухода из «Королевского клуба» полузащитник защищал цвета "Алавеса". Сезон-2019/2020 Энцо Зидан начинал в португальском "Авеше". Французский хавбек принял участие в 11 матчах за португальский клуб и забил 2 мяча.

"Альмерия" набрала 45 очков в 25 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице испанской Сегунды. Лидером соревнований на данный момент является "Кадис", набравший 48 очков в 25 матчах.

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