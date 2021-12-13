Станут известны пары плей-офф Лиги Европы

Сегодня состоится жеребьевка плей-офф Лиги Европы УЕФА (AL).

Сегодня состоится жеребьевка плей-офф Лиги Европы УЕФА (AL).

Как передает Report, мероприятие в швейцарском Ньоне начнется в 16:00 по бакинскому времени.

В жеребьевке примут участие восемь клубов, занявших второе место в группе, и такое же количество команд, занявших третье место в группах Лиги чемпионов. Представители Лиги Европы - сеяные, а участники Лиги чемпионов оказались в корзине несеяных.

Те, кто пройдет этап, присоединятся к победителям 8 групп в 1/8 финала Лиги Европы.

Лига Европы УЕФА

Раунд плей-офф

Сеяные

"Бетис" (Испания)

"Брага" (Португалия)

"Динамо" (Загреб, Хорватия)

"Лацио" (Италия)

"Наполи" (Италия)

"Олимпиакос" (Греция)

"Реал Сосьедад" (Испания)

"Рейнджерс" (Шотландия)

Несеяные

"Аталанта" (Италия)

"Барселона" (Испания)

"Боруссия" (Дортмунд, Германия)

"Зенит" (Россия)

"Порту" (Португалия)

"Лейпциг" (Германия)

"Севилья" (Испания)

"Шериф" (Молдова)