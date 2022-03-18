Станут известны пары 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы

Сегодня состоится жеребьевка четвертьфинала и полуфинала Лиги Европы УЕФА по футболу.

Сегодня состоится жеребьевка четвертьфинала и полуфинала Лиги Европы УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, мероприятие в швейцарском Ньоне начнется в 16:30 по бакинскому времени.

В последнем розыгрыше текущего сезона команды не будут разделены на корзины.

Лига Европы

1/4 финала

"Лейпциг" (Германия)

"Барселона" (Испания)

"Аталанта" (Италия)

"Брага" (Португалия)

"Рейнджерс" (Шотландия)

"Вест Хэм" (Англия)

"Айнтрахт" (Германия)

"Лион" (Франция).

Отметим, что четвертьфинальные матчи состоятся 7 и 14 апреля, полуфинальные – 28 апреля и 5 мая. Финал пройдет 18 мая на стадионе "Романа Санчес-Писсуана" в Севилье, Испания.