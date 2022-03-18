Станут известны пары 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы

Сегодня состоится жеребьевка четвертьфинала и полуфинала Лиги Европы УЕФА по футболу.
Как сообщает Report, мероприятие в швейцарском Ньоне начнется в 16:30 по бакинскому времени.
В последнем розыгрыше текущего сезона команды не будут разделены на корзины.
Лига Европы
1/4 финала
"Лейпциг" (Германия)
"Барселона" (Испания)
"Аталанта" (Италия)
"Брага" (Португалия)
"Рейнджерс" (Шотландия)
"Вест Хэм" (Англия)
"Айнтрахт" (Германия)
"Лион" (Франция).
Отметим, что четвертьфинальные матчи состоятся 7 и 14 апреля, полуфинальные – 28 апреля и 5 мая. Финал пройдет 18 мая на стадионе "Романа Санчес-Писсуана" в Севилье, Испания.