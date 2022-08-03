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Станислав Черчесов: Счет говорит, что все начнется сначала

Станислав Черчесов: Счет говорит, что все начнется сначала "Я могу сравнить предыдущий «Карабах» и нынешний только после ответной игры".
Футбол
3 августа 2022 г. 22:28
Станислав Черчесов: Счет говорит, что все начнется сначала

"Когда проведем вторую игру, сравним оба "Карабаха".

Как сообщает "Report", об этом заявил главный тренер венгерской команды "Ференцварош" Станислав Черчесов на пресс-конференции после первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, где они сыграли вничью 1:1 с "Карабахом".

Российский специалист рассказал, что его неудачи были связаны с игрой на выезде: "Играть дома для команды - преимущество. Болельщики тоже звали своих игроков вперед. Поэтому в определенные моменты мы оборонялись. Здесь свою роль сыграла и погода. Но у нас были и хорошие эпизоды, показывающие, что мы совсем не отступили".

По словам 59-летнего главного тренера, он остался доволен и игрой, и результатом: "Команда услышит от меня все нужные слова. Есть вещи, о которых мы говорим между собой. Это не для публики. Мы продемонстрируем слова, которые я скажу, в следующем матче".

Черчесов также высказался о Рамиле Шейдаеве, которого хорошо знает по России: "Я его прекрасно знаю. Все остальное может оценивать мой коллега. Некорректно было бы обсуждать футболиста другой команды".

Он также оценил шансы в ответной игре: "Счет 1:1 означает, что все начнется сначала".

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Версия на азербайджанском языке Stanislav Çerçesov: "Hesab onu deyir ki, hər şey yenidən başlayacaq"

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