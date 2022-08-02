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Станислав Черчесов: Мы знаем сильные и слабые стороны "Карабаха"

Станислав Черчесов: Мы знаем сильные и слабые стороны "Карабаха" "Мы анализируем противника, а он - нас. Мы знаем сильные и слабые стороны друг друга. Но я не буду раскрывать это сейчас. Игра состоится завтра, и мы должны учитывать все факторы во время матча. "Карабах" - очень сильная команда".
Футбол
2 августа 2022 г. 20:54
Станислав Черчесов: Мы знаем сильные и слабые стороны Карабаха

"Мы анализируем противника, а он - нас. Мы знаем сильные и слабые стороны друг друга. Но я не буду раскрывать это сейчас. Игра состоится завтра, и мы должны учитывать все факторы во время матча. "Карабах" - очень сильная команда".

Как сообщает Report, об этом сказал главный тренер венгерского "Ференцвароша" Станислав Черчесов на пресс-конференции перед первой игрой третьего отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА с "Карабахом".

Российский специалист заявил, что фаворита в завтрашней игре нет.

"Мы проиграли "Словану" в домашнем матче. Поэтому соперник считался фаворитом. А завтра мы начнем все сначала. "Карабах" играет дома, а мы - в гостях. В этом смысле у них может быть некоторое преимущество. Но фаворитом я бы никого не назвал. Игра все покажет", - подчеркнул С.Черчесов.

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Версия на азербайджанском языке Stanislav Çerçesov: "Qarabağ"ın güclü və zəif tərəflərini bilirik"

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