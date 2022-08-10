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Станислав Черчесов: "Карабах" - сильная команда и хорошо сыграла в атаке

Станислав Черчесов: "Карабах" - сильная команда и хорошо сыграла в атаке На самом деле мы не только плохо начали игру, но и плохо ее закончили. Мы должны были победить, однако на практике сделать этого нам не удалось.
Футбол
10 августа 2022 г. 02:21
Станислав Черчесов: Карабах - сильная команда и хорошо сыграла в атаке

На самом деле мы не только плохо начали игру, но и плохо ее закончили. Мы должны были победить, однако на практике сделать этого нам не удалось.

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер "Ференцвароша" Станислав Черчесов на пресс-конференции после ответного матча III квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Карабах" со счетом 3:1 одержал победу над венгерским клубом.

Российский специалист заявил, что неправильно обвинять во всем защитников: "Мы проиграли не по отдельности, а как команда. В частности, мы проиграли потому, что очень часто теряли мяч".

По его словам, самоуверенность - это неплохо: "Я бы даже сказал, что в таких играх - это даже хорошо. Я - главный тренер, и вся ответственность лежит на мне. Позже мы проанализируем, где допустили ошибки".

Он также подчеркнул то, что "Карабах" - очень сильная команда: "Они отлично играли в атаке. Я бы списал наше поражение больше всего на это. Соперник был достоин победы. Но мы тоже хорошая команда. Просто у нас не получилось. Вы все задаете нам вопросы. Но это ваше дело, а наше - делать выводы на основе допущенных ошибок".

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Версия на азербайджанском языке Stanislav Çerçesov: "Qarabağ" güclü komandadır və hücumda əla oynadı"

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