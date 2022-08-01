Станислав Черчесов: "Карабах" - непростой соперник

"Провели сегодня тренировку и разобрали ошибки, а завтра летим в Баку".

"Провели сегодня тренировку и разобрали ошибки, а завтра летим в Баку".

Как передает Report , об этом сказал главный тренер венгерского "Ференцвароша" Станислав Черчесов, говоря о первой встрече третьего отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА с "Карабахом".

Российский специалист отметил, что команде предстоит неблизкий путь из Будапешта.

"Карабах" - непростой соперник. Он заслуженно прошел "Лех" и "Цюрих", регулярно выступает в групповых турнирах еврокубков. Так что придется сложно, но на этом этапе по-другому не бывает", - подчеркнул С.Черчесов.

Отметим, что матч между "Карабахом" и "Ференцварошем", который состоится третьего августа на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова, начнется в 20:00. Ответный матч состоится девятого августа в Будапеште.