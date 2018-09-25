Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Стало известно, за кого проголосовали из Азербайджана за премию ФИФА The Best.

Как сообщает Report, главный тренер мужской сборной Гурбан Гурбанов при выборе лучшего футболиста проголосовал за француза Антуана Гризманна ("Атлетико" Испания), хорвата Луку Модрича ("Реал Мадрид ", Испания) и португальца Криштиану Роналду ("Реал Мадрид ", Испания / "Ювентус" (Италия).

При выборе лучшего главного тренера года он проголосовал за Дидье Дешама (сборная Франции), Зинедина Зидана (бывший тренер "Реал Мадрид") и Хосепа Гвардиолу ("Манчестер сити", Англия).

Капитан сборной Кямран Агаев при выборе футболистов проголосовал за Криштиану Роналду, египтянина Мухаммеда Салаха ("Ливерпуль", Англия) и аргентинца Лионеля Месси ("Барселона", Испания). При выборе лучшего главного тренера он отметил Зинедина Зидана, Юргена Клоппа ("Ливерпуль", Англия) и Хосепа Гвардиолу.

Участвующий в голосовании спортивный журналист Расим Мовсумов оказался верен в выборе. Из футболистов он отметил Луку Модрича, Килиана Мбаппе (ПСЖ, Франция) и Мухаммеда Салаха, среди главных тренеров последовательно Дидье Дешама, Златко Далича и Станислава Черчесова.