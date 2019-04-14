Кубок Азербайджана: Стало известно время проведения полуфинальных матчей

Стало известно время проведения первых полуфинальных матчей Кубка Азербайджана по футболу.
Как передаёт Report, обе встречи пройдут в один день за пределами столицы. Сначала в Габале состоится встреча между одноимённой командой и клубом "Карабах". После чего "Сумгайыт" у себя дома примет "Зиря". Оба матча будут транслироваться в прямом эфире на телеканале CBC Sport.
Кубок Азербайджана
Полуфинал, первый матч
23 апреля (вторник)
16:00. "Габала" - "Карабах"
Габалинский городской стадион
18:30. "Сумгайыт" - "Зиря"
Сумгайыт, Kapital Bank Arena
Отметим, что ответные встречи состоятся 1 мая.
Elşən MəmmədovАвтор новости