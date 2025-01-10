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Игры 9-го тура Азербайджанской баскетбольной лиги стартуют 14 января

Игры 9-го тура Азербайджанской баскетбольной лиги стартуют 14 января Игры 9-го тура Азербайджанской баскетбольной лиги начнутся 14 января. 
Футбол
10 января 2025 г. 15:34
Игры 9-го тура Азербайджанской баскетбольной лиги стартуют 14 января

Игры 9-го тура Азербайджанской баскетбольной лиги начнутся 14 января.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Федерации баскетбола Азербайджана.

Матч группы А "Нахчыван" - "Абшерон" начнется 14 января в 19:00, матч группы B "Шеки" - "Гянджа" - на следующий день в 14:00, а матч "Сумгайыт" - "Губа" - в 19:00.

Отметим, что игры должны были состояться в декабре прошлого года, однако были перенесены на неопределенный срок в связи с Днем траура, объявленным 26 декабря по жертвам авиакатастрофы рейса AZAL Баку-Грозный.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Basketbol Liqasında təxirə salınmış oyunların vaxtı açıqlanıb

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