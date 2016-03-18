Стало известно время начала матча открытия ЧМ-2018 по футболу

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Исполком ФИФА подтвердил время начала матчей открытия Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года с участием сборной России.

Как передает Report со ссылкой на Газета.RU, об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

Матч открытия мирового первенства пройдет 14 июня на стадионе "Лужники" в Москве и начнется в 18:00 мск.

Матчи группового этапа, намеченные на 16 июня, будут начинаться в 13, 16, 19 и 22 часа. В дни, когда будут проводиться по три матча группового этапа, их начало установлено на 15, 18 и 21 час. Встречи третьего тура группового этапа и четвертьфиналов стартуют в 17 и 21 час, полуфиналов - в 21 час, матч за третье место - в 17 часов, финал - в 18.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.

Матч открытия Кубка конфедераций состоится 17 июня в Санкт-Петербурге и также начнется в 18 часов. Встречи первых двух туров группового этапа возьмут старт в 18 и 21 час, заключительного тура - в 18 часов. Матч за бронзу начнется в 15 часов, финал - в 21 час.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве ("Открытие Арена"), Санкт-Петербурге ("Зенит-Арена"), Сочи ("Фишт") и Казани ("Казань-Арена").