Стало известно состояние футболиста "Барселоны", который потерял сознание в матче Ла Лиги

18-летний игрок испанской «Барселоны» Гави на 35-й минуте встречи чемпионата Испании с «Бетисом» получил травму головы и был госпитализирован.

Футболист каталонской "Барселоны" Гави, который потерял сознание в матче Ла Лиги, избежал сотрясения мозга.

Как передает Report со ссылкой на Marca , игрок сможет принять участие в матче группового этапа Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии", который пройдет 8 декабря.

После передачи соперника мяч попал в висок молодому игроку. Полузащитник тут же попытался возобновить игру, но потерял равновесие и упал. Медицинский персонал провел Гави массаж грудной клетки и увез с поля на реанимобиле. Вместо него на поле сразу вышел Рикард Пуч.

Встреча проходила на стадионе "Камп Ноу" и завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0.

После 15 туров каталонцы располагаются на седьмом месте в чемпионате Испании, отставая от идущего первым мадридского "Реала" на 13 очков. Следующую встречу подопечные Хави проведут 12 декабря на выезде против "Осасуны".

Гави дебютировал за "Барселону" летом этого года. Также на его счету уже четыре игры за национальную сборную Испании.

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18-летний игрок испанской "Барселоны" Гави на 35-й минуте встречи чемпионата Испании с "Бетисом" получил травму головы и был госпитализирован.

Как передает Report, об этом сообщает официальный Twitter каталонского клуба.

После передачи соперника мяч попал в висок молодому игроку. Полузащитник тут же попытался возобновить игру, но потерял равновесие и упал. Медицинский персонал провел Гави массаж грудной клетки и увез с поля на реанимобиле. Вместо него на поле сразу вышел Рикард Пуч.

Отметим, что встреча проходила на стадионе "Камп Ноу" и завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0.