Стало известно, сколько заработала сборная Аргентины за победу на ЧМ

Стало известно, сколько заработала сборная Аргентины за победу на чемпионате мира в Катаре. Напомним, что аргентинцы получили $10 млн от Федерации футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ). Еще $42 млн они получат от Международной федерации футбола (ФИФА).

Стало известно, сколько заработала сборная Аргентины за победу на чемпионате мира в Катаре. Напомним, что аргентинцы получили $10 млн от Федерации футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ). Еще $42 млн они получат от Международной федерации футбола (ФИФА).

Как передает Report, об этом сообщает APnews.

Таким образом, общая сумма призовых составила $52 млн.

Победители прошлого турнира, который проходил в России, заработали в 2018 году $38 млн.

18 декабря сборная Аргентины в финале ЧМ по пенальти переиграла сборную Франции. Основное время матча закончилось со счетом 2:2, дополнительное — 3:3. В серии пенальти точнее оказались аргентинцы. Один из ударов парировал голкипер новоиспеченных чемпионов мира Эмилиано Мартинес.

Счет в матче был открыт аргентинцами в первом тайме: Месси реализовал пенальти. Спустя 13 минут Анхель Ди Мария удвоил преимущество аргентинцев. Счет 2:0 сохранялся до 80-й минуты, на которой Мбаппе реализовал пенальти. Через минуту он оформил дубль.

В дополнительное время команды обменялись забитыми мячами. По голу в активе Месси и Мбаппе.

Для аргентинцев эта победа на ЧМ стала третьей в истории.