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Стало известно, сколько заработала сборная Аргентины за победу на ЧМ

Стало известно, сколько заработала сборная Аргентины за победу на ЧМ Стало известно, сколько заработала сборная Аргентины за победу на чемпионате мира в Катаре. Напомним, что аргентинцы получили $10 млн от Федерации футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ). Еще $42 млн они получат от Международной федерации футбола (ФИФА).
Футбол
19 декабря 2022 г. 19:12
Стало известно, сколько заработала сборная Аргентины за победу на ЧМ

Стало известно, сколько заработала сборная Аргентины за победу на чемпионате мира в Катаре. Напомним, что аргентинцы получили $10 млн от Федерации футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ). Еще $42 млн они получат от Международной федерации футбола (ФИФА).

Как передает Report, об этом сообщает APnews.

Таким образом, общая сумма призовых составила $52 млн.

Победители прошлого турнира, который проходил в России, заработали в 2018 году $38 млн.

18 декабря сборная Аргентины в финале ЧМ по пенальти переиграла сборную Франции. Основное время матча закончилось со счетом 2:2, дополнительное — 3:3. В серии пенальти точнее оказались аргентинцы. Один из ударов парировал голкипер новоиспеченных чемпионов мира Эмилиано Мартинес.

Счет в матче был открыт аргентинцами в первом тайме: Месси реализовал пенальти. Спустя 13 минут Анхель Ди Мария удвоил преимущество аргентинцев. Счет 2:0 сохранялся до 80-й минуты, на которой Мбаппе реализовал пенальти. Через минуту он оформил дубль.

В дополнительное время команды обменялись забитыми мячами. По голу в активе Месси и Мбаппе.

Для аргентинцев эта победа на ЧМ стала третьей в истории.

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