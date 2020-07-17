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Стало известно, сколько трофеев принес Зидан "Реалу"

Стало известно, сколько трофеев принес Зидан "Реалу" Французский тренер Зинедин Зидан завоёвывает с мадридским "Реалом", который возглавляет на данный момент, по титулу на каждые 19 матчей у руля "бланкос"
Футбол
17 июля 2020 г. 07:59
Стало известно, сколько трофеев принес Зидан Реалу

Французский тренер Зинедин Зидан завоёвывает с мадридским "Реалом", который возглавляет на данный момент, по титулу на каждые 19 матчей у руля "бланкос".

Как передает Report, под руководством Зидана "Реал" провёл 209 матчей и выиграл 11 титулов.

Всего с Зиданом в роли главного тренера "сливочным" покорились три Лиги чемпионов (сезоны-2015/2016, 2016/2017 и 2017/2018), два Суперкубка Европы (2016 и 2017), два Суперкубка Испании (2017 и 2019), два клубных чемпионата мира (2016 и 2017), а также один чемпионат Испании (сезон-2016/2017).

Зинедин Зидан возглавляет "Реал" с 2016 года, но при этом делал перерыв на один год с 2018 по 2019. С 2001 по 2006 годы француз выступал в составе "королевского клуба" в качестве игрока и завоевал с командой 6 трофеев.

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Версия на азербайджанском языке Zidan "Real Madrid"ə hər 19 matçda mükafat qazandırır

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