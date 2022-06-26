Стало известно, сколько Садио Мане будет зарабатывать в «Баварии»

Названа сумма, которую будет получать полузащитник «Баварии» Садио Мане.

Названа сумма, которую будет получать полузащитник «Баварии» Садио Мане.

Как передает Report, об этом сообщает Bild.

По данным источника, мюнхенский клуб будет платить сенегальцу 20 млн евро в год до уплаты налогов. Мане стал одним из самых высокооплачиваемых игроков «Баварии».

Ранее сообщалось, что футболист покинул «Ливерпуль» из-за небольшой зарплаты в команде. Однако его агент опроверг эту информацию.

Напомним, что 22 июня «Бавария» объявила о подписании контракта с нападающим «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане. Соглашение рассчитано до 2025 года.