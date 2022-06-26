Стало известно, сколько Садио Мане будет зарабатывать в «Баварии»

Названа сумма, которую будет получать полузащитник «Баварии» Садио Мане.
По данным источника, мюнхенский клуб будет платить сенегальцу 20 млн евро в год до уплаты налогов. Мане стал одним из самых высокооплачиваемых игроков «Баварии».
Ранее сообщалось, что футболист покинул «Ливерпуль» из-за небольшой зарплаты в команде. Однако его агент опроверг эту информацию.
Напомним, что 22 июня «Бавария» объявила о подписании контракта с нападающим «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане. Соглашение рассчитано до 2025 года.