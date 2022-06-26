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Стало известно, сколько Садио Мане будет зарабатывать в «Баварии»

Стало известно, сколько Садио Мане будет зарабатывать в «Баварии» Названа сумма, которую будет получать полузащитник «Баварии» Садио Мане.
Футбол
26 июня 2022 г. 14:47
Стало известно, сколько Садио Мане будет зарабатывать в «Баварии»

Названа сумма, которую будет получать полузащитник «Баварии» Садио Мане.

Как передает Report, об этом сообщает Bild.

По данным источника, мюнхенский клуб будет платить сенегальцу 20 млн евро в год до уплаты налогов. Мане стал одним из самых высокооплачиваемых игроков «Баварии».

Ранее сообщалось, что футболист покинул «Ливерпуль» из-за небольшой зарплаты в команде. Однако его агент опроверг эту информацию.

Напомним, что 22 июня «Бавария» объявила о подписании контракта с нападающим «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане. Соглашение рассчитано до 2025 года.

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