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Стало известно, сколько "Челси" выплатит тренеру Поттеру за увольнение

Стало известно, сколько "Челси" выплатит тренеру Поттеру за увольнение "Челси" выплатит Грэма Поттеру компенсацию в размере около €15 млн за расторжение контракта с тренером.
Футбол
4 апреля 2023 г. 06:54
Стало известно, сколько Челси выплатит тренеру Поттеру за увольнение

"Челси" выплатит Грэма Поттеру компенсацию в размере около €15 млн за расторжение контракта с тренером.

Как передает Report со ссылкой на Daily Mail, за время работы в лондонском клубе Поттер заработал около €8 млн.

Поттер возглавлял "Челси" с сентября 2022 года, его контракт был рассчитан до конца июня 2027 года.

Вместе с 47-летним специалистом "Челси" одержал 12 побед, потерпел 11 поражений и восемь раз сыграл вничью во всех турнирах. Команда занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ с 38 очками в 28 матчах. Клуб вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, в котором встретится с мадридским "Реалом".

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