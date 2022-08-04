Стало известно, сколько "Барселона" собирается заработать в грядущем сезоне

Футбольный клуб "Барселона" собирается заработать 1,3 млрд евро по итогам сезона-2022/2023.

Футбольный клуб "Барселона" собирается заработать 1,3 млрд евро по итогам сезона-2022/2023.

Как передает Report со ссылкой на Diario Sport, такой прогноз был составлен советом директоров каталонского клуба. 400 млн евро "Барселона" получит от передачи 15 процентов телевизионных прав компании Sixth Street. Продажа 24,5 процента акций Barсa Studios организации Socios.com принесет 100 млн евро.

Напомним, главным приобретением "Барселоны" в это трансферное окно стал польский нападающий Роберт Левандовски, который перешел в каталонский клуб из мюнхенской "Баварии". Также в испанский клуб перешли Франк Кессиэ из "Спортинга", правый вингер Рафинья из "Лидса" и защитник Андреас Кристиансен из "Челси".