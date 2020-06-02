​Стало известно расписание матчей Серии А

Итальянская Серии А на официальном сайте представила утверждённое расписание на оставшуюся часть сезона-2019/2020.

Как передает Report, в марте сезон в чемпионате Италии был приостановлен из-за пандемии коронавирусной инфекции. Турнир возобновится 20 июня матчем "Торино" — "Парма", который начнётся в 20:30 по бакинскому времени. В этот же день состоится ещё одна встреча — "Верона" сыграет с "Кальяри". Начало игры — в 22:45 по бакинскому времени.

Даты и время начала матчей 36-го, 37-го и 38-го туров Серии А будут утверждены позднее. Расписание оставшихся игр чемпионата Италии сезона-2019/2020 можно посмотреть на сайте турнира.

Лидером итальянской Серии А является туринский "Ювентус", который в 26 турах набрал 63 очка. Второе место занимает римский "Лацио" (62).