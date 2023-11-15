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Стало известно, при каком условии Месси сыграет на чемпионате мира-2026

Стало известно, при каком условии Месси сыграет на чемпионате мира-2026 Аргентинский защитник французского «Лиона» Николас Тальяфико рассказал, что должно произойти, чтобы его соотечественник, нападающий американского «Интер Майами» Лионель Месси сыграл на чемпионате мира-2026.
Футбол
15 ноября 2023 г. 05:49
Стало известно, при каком условии Месси сыграет на чемпионате мира-2026

Аргентинский защитник французского "Лиона" Николас Тальяфико рассказал, что должно произойти, чтобы его соотечественник, нападающий американского "Интер Майами" Лионель Месси сыграл на чемпионате мира-2026.

Как передает Report, его слова приводит Inter Miami News Hub в соцсети X (бывший Twitter).

"Мы должны выиграть Кубок Америки-2024. Если бы наша команда не добилась победы в Катаре, он бы уже завершил карьеру в сборной, но нам это удалось, и теперь Месси наслаждается триумфом. Он захочет продолжить, если мы победим на Кубке Америки", - заявил футболист.

Нападающий перебрался в "Интер Майами" летом 2023 года после двух лет выступлений за французский ПСЖ на правах свободного агента и в скором времени получил капитанскую повязку. 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке - Кубок Лиги. После 14 игр за "Интер Майами" на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач.

По итогам сезона регулярного чемпионата МЛС "Интер Майами" не сумел отобраться в плей-офф турнира.

30 октября аргентинский нападающий в восьмой раз в своей карьере стал обладателем "Золотого мяча". Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины в декабре 2022 года.

Месси в своей карьере также выступал за "Барселону" и вместе с этим клубом выиграл десять титулов чемпиона Испании, четыре Лиги чемпионов УЕФА, семь Кубков Испании, восемь Суперкубков Испании, три Суперкубка Европы и три чемпионата мира среди клубов. В составе ПСЖ он дважды становился чемпионом Франции.

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