Нападающий ПСЖ получил травму

Стало известно о состоянии нападающего ПСЖ Неймара, получившего травму в матче XIV тура чемпионата Франции с "Лионом".

Стало известно о состоянии нападающего ПСЖ Неймара, получившего травму в матче XIV тура чемпионата Франции с "Лионом".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт парижского клуба, у бразильского нападающего было выявлено растяжение левой лодыжки.

Тем не менее, сообщается, что травма 28-летнего форварда не была серьезной. На какой срок он вышел из строя, не сообщается.

Отметим, что матч ПСЖ - "Лион" завершился поражением хозяев поля со счетом 0:1. Неймар, получивший травму в конце матча, покинул поле.