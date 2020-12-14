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Нападающий ПСЖ получил травму

Нападающий ПСЖ получил травму Стало известно о состоянии нападающего ПСЖ Неймара, получившего травму в матче XIV тура чемпионата Франции с "Лионом".
Футбол
14 декабря 2020 г. 18:48
Нападающий ПСЖ получил травму

Стало известно о состоянии нападающего ПСЖ Неймара, получившего травму в матче XIV тура чемпионата Франции с "Лионом".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт парижского клуба, у бразильского нападающего было выявлено растяжение левой лодыжки.

Тем не менее, сообщается, что травма 28-летнего форварда не была серьезной. На какой срок он вышел из строя, не сообщается.

Отметим, что матч ПСЖ - "Лион" завершился поражением хозяев поля со счетом 0:1. Неймар, получивший травму в конце матча, покинул поле.

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