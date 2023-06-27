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Стало известно о состоянии вышедшего из комы вратаря ПСЖ 

Стало известно о состоянии вышедшего из комы вратаря ПСЖ  Жена вышедшего из комы голкипера "Пари Сен-Жермен" Серхио Рико Альба Сильва рассказала, что футболист находится в сознании и начал общаться с близкими.
Футбол
27 июня 2023 г. 01:26
Стало известно о состоянии вышедшего из комы вратаря ПСЖ 

Жена вышедшего из комы голкипера "Пари Сен-Жермен" Серхио Рико Альба Сильва рассказала, что футболист находится в сознании и начал общаться с близкими.

Как передает Report, об этом сообщает Footmercato.

"Дела идут на поправку. Серхио общается, называет нас по имени, прекрасно узнает нас, у него все хорошо с памятью. Надеюсь, в ближайшее время его переведут из реанимации, но врачи должны быть полностью уверены", - сказала Сильва.

Напомним, что 28 мая испанец был доставлен в одну из больниц Севильи, где у него диагностировали кровоизлияние в мозг. Спортсмен поступил в медицинское учреждение в критическом состоянии, его состояние удалось стабилизировать. На протяжении нескольких дней вратарь пребывал в коме.

Первоначально сообщалось, что футболист получил травмы из-за падения с лошади. Но родные Рико рассказали, что голкипер пострадал из-за столкновения с повозкой с мулом и сбежавшей лошадью.

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