Стало известно количество команд-участниц I Дивизиона по футболу в Азербайджане

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ В сезоне 2017/2018 в I Дивизионе Азербайджана по футболу будут играть 12 команд.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Профессиональной футбольной Лиги Рамин Мусаев.

По его словам, к чемпионату будут допущены только клубы, предоставившие письма с банковскими гарантиями.

Отметим, что в прошлом сезоне в I Дивизионе сыграло 14 команд - "Сабаиль", "Туран Товуз", "Агсу", "Карадаг Локбатан", "Загатала", "Шамкир", "Миль-Муган", МОИК, "Шахдаг", "Шарурспор", "Энергетик", "Бакылы", "Ряван" и "Геязань".