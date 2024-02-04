Стало известно, когда Мбаппе объявит о переходе в "Реал"

Футболист парижского ПСЖ Килиан Мбаппе объявит о своем переходе в мадридский «Реал» в первой половине февраля.

Футболист парижского ПСЖ Килиан Мбаппе объявит о своем переходе в мадридский «Реал» в первой половине февраля.

Как передает Report, об этом рассказал журналист Лауренс Жульен в своих соцсетях.

Ожидается, что игрок выступит с официальным заявлением, во время которого расскажет о том, что подписал контракт со "сливочными".

Мбаппе выступает за ПСЖ с 2018 года после перехода из "Монако". Срок контракта с парижским клубом истекает летом 2024 года, поэтому игрок уже может заключить предварительный контракт с "Реалом". О договоренности про переход форварда в состав испанского клуба СМИ сообщили 8 января.

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 25 матчах за ПСЖ во всех турнирах, где забил 26 мячей и отдал три голевые передачи.