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Стало известно, когда Мбаппе объявит о переходе в "Реал"

Стало известно, когда Мбаппе объявит о переходе в "Реал" Футболист парижского ПСЖ Килиан Мбаппе объявит о своем переходе в мадридский «Реал» в первой половине февраля.
Футбол
4 февраля 2024 г. 10:06
Стало известно, когда Мбаппе объявит о переходе в Реал

Футболист парижского ПСЖ Килиан Мбаппе объявит о своем переходе в мадридский «Реал» в первой половине февраля.

Как передает Report, об этом рассказал журналист Лауренс Жульен в своих соцсетях.

Ожидается, что игрок выступит с официальным заявлением, во время которого расскажет о том, что подписал контракт со "сливочными".

Мбаппе выступает за ПСЖ с 2018 года после перехода из "Монако". Срок контракта с парижским клубом истекает летом 2024 года, поэтому игрок уже может заключить предварительный контракт с "Реалом". О договоренности про переход форварда в состав испанского клуба СМИ сообщили 8 января.

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 25 матчах за ПСЖ во всех турнирах, где забил 26 мячей и отдал три голевые передачи.

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