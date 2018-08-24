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    Стало известно, что Ататюрк болел за команду, участвующую на товарищеском матче с "Нефтчи" - ВИДЕО

    Отделившийся в 1933 году от Галатасарая Гюнеш был создан по инициативе 27 человек

    Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Определился клуб, за который болел основоположник Турецкой Республики Мустафа Кямал Ататюрк. 

    Как сообщает Report со ссылкой на  журнал İndigo, это - спортивный клуб "Гюнеш".

    Отделившийся в 1933 году от "Галатасарая" "Гюнеш" был создан по инициативе 27 человек. 

    Первым президентом стамбульской команды был верный помощник М.К.Ататюрка Джеват Аббас Гюрер. В сезоне 1937/1938 команда становилась победительницей как национального чемпионата, так и Футбольной лиги Стамбула. 

    21 июля 1959 года "Гюнеш" также провел в Баку товарищеский матч с "Нефтчи". На матче, прошедшем на Республиканском стадионе имени Иосифа Сталина (нынешний Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова - ред.) счет так и не открылся. 

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