Стало известно, что Ататюрк болел за команду, участвующую на товарищеском матче с "Нефтчи" - ВИДЕО

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Определился клуб, за который болел основоположник Турецкой Республики Мустафа Кямал Ататюрк.

Как сообщает Report со ссылкой на журнал İndigo, это - спортивный клуб "Гюнеш".

Отделившийся в 1933 году от "Галатасарая" "Гюнеш" был создан по инициативе 27 человек.

Первым президентом стамбульской команды был верный помощник М.К.Ататюрка Джеват Аббас Гюрер. В сезоне 1937/1938 команда становилась победительницей как национального чемпионата, так и Футбольной лиги Стамбула.

21 июля 1959 года "Гюнеш" также провел в Баку товарищеский матч с "Нефтчи". На матче, прошедшем на Республиканском стадионе имени Иосифа Сталина (нынешний Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова - ред.) счет так и не открылся.