Стало известно будущее Хави после ухода из "Барселоны"

Главный тренер "Барселоны" Хави возьмет творческий отпуск, когда покинет клуб летом.

Главный тренер "Барселоны" Хави возьмет творческий отпуск, когда покинет клуб летом.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, он без перерыва в футболе с 1998 года, когда дебютировал на профессиональном уровне. Затем завершил карьеру футболиста в 2019-м и сразу же возглавил "Аль-Садд", а из него перешел в "Барселону" в 2021-м. Теперь же он хочет взять паузу и провести время с семьей.

По возвращении в футбол Хави мечтает стать тренером клуба из Премьер-лиги Англии, но не исключал бы варианты работы в итальняской Серии А и немецкой Бундеслиге. Отпуск специалиста будет длиться примерно год, но срок будет зависеть от предложений.

Хави заявлял, что не исключает возвращения в "Барселону", однако как сообщают СМИ, это больше касается долгосрочной перспективы.

Варианты с работой в экзотических чемпионатах не интересуют 44-летнего тренера - он уже работал в Катаре и отклонил идею Серхио Бускетса возглавить "Интер Майами".

Напомним, что Хави покинет "Барселону" в конце нынешнего сезона.