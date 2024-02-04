Стало известно будущее Хави после ухода из "Барселоны"

Главный тренер "Барселоны" Хави возьмет творческий отпуск, когда покинет клуб летом.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, он без перерыва в футболе с 1998 года, когда дебютировал на профессиональном уровне. Затем завершил карьеру футболиста в 2019-м и сразу же возглавил "Аль-Садд", а из него перешел в "Барселону" в 2021-м. Теперь же он хочет взять паузу и провести время с семьей.
По возвращении в футбол Хави мечтает стать тренером клуба из Премьер-лиги Англии, но не исключал бы варианты работы в итальняской Серии А и немецкой Бундеслиге. Отпуск специалиста будет длиться примерно год, но срок будет зависеть от предложений.
Хави заявлял, что не исключает возвращения в "Барселону", однако как сообщают СМИ, это больше касается долгосрочной перспективы.
Варианты с работой в экзотических чемпионатах не интересуют 44-летнего тренера - он уже работал в Катаре и отклонил идею Серхио Бускетса возглавить "Интер Майами".
Напомним, что Хави покинет "Барселону" в конце нынешнего сезона.