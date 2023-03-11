Стали известны выдвинутые "Реалом" условия возможного перехода Мбаппе в клуб

В мадридском "Реале" готовы подписать французского нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе летом 2024 года.

В мадридском "Реале" готовы подписать французского нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе летом 2024 года.

Как передает Report со ссылкой на As , клуб выдвинул форварду два условия. Первое - трансфер должен быть бесплатным, то есть должен состояться после истечения контракта Мбаппе с ПСЖ. Во-вторых, нападающий должен публично признать свою неправоту и извиниться перед руководством мадридской команды за то, что летом 2021 года он отказался от перехода после достижения устной договоренности.

Напомним, что 19 декабря 2021 года стало известно о желании Мбаппе покинуть ПСЖ. Футболист выразил желание уехать из Франции и перейти в более сильный чемпионат, даже если придется пойти на серьезное понижение зарплаты.

21 мая прошлого года ПСЖ объявил, что Мбаппе продолжит карьеру в клубе, хотя до этого имел договоренность о переходе в "Реал». Контракт с парижанами рассчитан до 2024 года с опцией продления на один сезон.