Стали известны выдвинутые "Реалом" условия возможного перехода Мбаппе в клуб

В мадридском "Реале" готовы подписать французского нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе летом 2024 года.
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Напомним, что 19 декабря 2021 года стало известно о желании Мбаппе покинуть ПСЖ. Футболист выразил желание уехать из Франции и перейти в более сильный чемпионат, даже если придется пойти на серьезное понижение зарплаты.
21 мая прошлого года ПСЖ объявил, что Мбаппе продолжит карьеру в клубе, хотя до этого имел договоренность о переходе в "Реал». Контракт с парижанами рассчитан до 2024 года с опцией продления на один сезон.