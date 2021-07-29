Стали известны все участники третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов

Определились все футбольные клубы, которые сыграют в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Определились все футбольные клубы, которые сыграют в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Как передает Report, сербская "Црвена Звезда", уступившая в первом матче "Кайрату" (1:2), в ответной встрече разгромила команду из Казахстана на своем поле со счетом 5:0. Голы забили Александар Катаи (9-я и 42-я минуты), Лои Дьони (21), Мирко Иванич (49), Филиппо Фалько (56).

Шотландский "Селтик" в дополнительное время проиграл датскому "Мидтьюлланну" на выезде со счетом 1:2 (первая встреча - 1:1). В составе победителей забили Авер Мабил (61) и Рафаэль Онидика (94), у "Селтика" отличился Каллум Макгрегор (48).

По итогам матчей второго квалификационного раунда, которые прошли в среду, в следующую стадию также пробились "Олимпиакос" (Греция), "Шериф" (Молдавия), ЧФР (Румыния), ПСВ (Нидерланды), "Лудогорец" (Болгария), "Янг Бойз" (Швейцария) и "Спарта" (Чехия).

В пути чемпионов третьего квалификационного раунда пройдут следующие матчи: "Динамо" (Хорватия) - "Легия" (Польша), ЧФР - "Янг Бойз", "Олимпиакос" - "Лудогорец", "Црвена Звезда" -"Шериф", "Мальмё" (Швеция) - "Рейнджерс" (Шотландия), "Ференцварош" (Венгрия) - "Славия". В пути представителей лиг состоятся встречи: ПСВ - "Мидтьюлланн", "Спартак" (Россия) - "Бенфика" (Португалия), "Генк" (Бельгия) - "Шахтер" (Украина), "Монако" - "Спарта" (Чехия).