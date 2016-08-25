Стали известны все участники группового этапа Лиги чемпионов - СПИСОК

Баку. 25 Августа. REPORT.AZ/ В среду вечером состоялись последние матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Как передает Report, таким образом, стали известны все 32 команды, которые примут участие в групповом этапе самого престижного клубного турнира Европы.

Жеребьевка этой стадии состоится сегодня в Монако в 20:00 по бакинскому времени. При жеребьевке все 32 клуба будут распределены по четырем корзинам. Ниже представим составы этих корзин.

Корзина 1: "Реал", "Барселона" (оба - Испания), "Лестер" (Англия), "Бавария" (Германия), "Ювентус" (Италия), "Бенфика" (Португалия), ЦСКА (Россия), "Пари Сен-Жермен" (Франция).

Корзина 2: "Атлетико" (Испания), "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Арсенал" (Англия), "Севилья" (Испания), "Наполи" (Италия), "Байер" (Германия).

Корзина 3: "Тоттенхэм" (Англия), "Динамо" (Киев, Украина), "Лион" (Франция), ПСВ (Голландия), "Спортинг" (Португалия), "Брюгге" (Бельгия).

Корзина 4: "Монако" (Франция), "Бешикташ" (Турция), "Легия" (Польша), "Лудогорец" (Болгария).

Также в групповой этап попали следующие команды: "Базель" (Швейцария), "Селтик" (Шотландия), "Манчестер Сити" (Англия), "Копенгаген" (Дания), "Порту" (Португалия), "Боруссия" (Менхенгладбах, Германия), "Ростов" и "Динамо" (Загреб, Хорватия). В какие корзины попадут эти клубы, станет известно чуть позже.