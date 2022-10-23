Стали известны все полуфиналисты турнира в память о шехидах-журналистах

Состоятся матчи последнего - третьего тура традиционного турнира по футболу среди любительских команд, посвященного памяти погибших при исполнении служебных обязанностей журналистов Магеррама Ибрагимова и Сираджа Абышова.

Состоятся матчи последнего - третьего тура традиционного турнира по футболу среди любительских команд, посвященного памяти погибших при исполнении служебных обязанностей журналистов Магеррама Ибрагимова и Сираджа Абышова.

Как сообщает Report, прошли две встречи в группах А и В: "Новоивановка" - "Ада Тепе" – 1:1, "Гёйче" - "Арданыш" – 2:2.

Таким образом, стали известны еще два участника полуфинала.

Отметим, что в футбольном турнире принимают участие 6 команд - "Арданыш", "Гёйче", "Садахлы", "Ада Тепе", "Новоивановка" и "Медиа".

Информационную поддержку турниру оказывает информационное агентство Report.

Напомним, что 4 июня 2021 года транспортное средство с журналистами, проводящими съемку на освобожденных территориях после окончания Отечественной войны, подорвалось на противотанковой мине в районе села Сусузлуг Кяльбаджарского района. В результате погибли корреспондент АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов, оператор AZTV Сирадж Абышов и заместитель представителя главы Исполнительной власти Кяльбаджарского района по сельскому административному округу Сусузлуг Ариф Алиев, еще четверо получили ранения.

Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева Абышов Сирадж Абыш оглы, Алиев Ариф Агалар оглы и Ибрагимов Магеррам Али оглы были награждены орденом "За службу Отечеству" 3-й степени.