Стали известны все полуфиналисты Лиги наций

Определились все участники полуфинала текущего розыгрыша футбольной Лиги наций.

Определились все участники полуфинала текущего розыгрыша футбольной Лиги наций.

Как передает Report, заключительные матчи группового этапа турнира прошли в среду.

Победителем группы 1 стала сборная Италии. В последнем туре команда в гостях обыграла команду Боснии и Герцеговины со счетом 2:0. В другом матче группы сборная Нидерландов на выезде оказалась сильнее команды Польши - 2:1. Итальянцы набрали в итоге 12 очков, второе место заняли голландские футболисты (11 очков), третье - поляки (7), четвертое - боснийцы (2). Сборная Боснии и Герцеговины вылетела в лигу B.

В группе 2 первой финишировала команда Бельгии, которая в заключительном туре обыграла команду Дании - 4:2. В другом матче сборная Англии разгромила команду Исландии со счетом 4:0. В активе бельгийцев в итоге стало 15 очков, датчане с 10 очками заняли второе место, англичане - третье (10), исландцы - четвертое (0). В следующем розыгрыше Лиги наций сборная Исландии сыграет в лиге B.

Напомним, что ранее в полуфинал Лиги наций вышли сборные Франции и Испании, ставшие победителями соответственно групп 3 и 4 высшего дивизиона турнира - лиги A. Полуфинальные пары и даты матчей финального турнира станут известны позднее.