О нас
Report Georgia
Аудио новости

Стали известны все полуфиналисты Лиги наций

Стали известны все полуфиналисты Лиги наций Определились все участники полуфинала текущего розыгрыша футбольной Лиги наций.
Футбол
19 ноября 2020 г. 02:53
Стали известны все полуфиналисты Лиги наций

Определились все участники полуфинала текущего розыгрыша футбольной Лиги наций.

Как передает Report, заключительные матчи группового этапа турнира прошли в среду.

Победителем группы 1 стала сборная Италии. В последнем туре команда в гостях обыграла команду Боснии и Герцеговины со счетом 2:0. В другом матче группы сборная Нидерландов на выезде оказалась сильнее команды Польши - 2:1. Итальянцы набрали в итоге 12 очков, второе место заняли голландские футболисты (11 очков), третье - поляки (7), четвертое - боснийцы (2). Сборная Боснии и Герцеговины вылетела в лигу B.

В группе 2 первой финишировала команда Бельгии, которая в заключительном туре обыграла команду Дании - 4:2. В другом матче сборная Англии разгромила команду Исландии со счетом 4:0. В активе бельгийцев в итоге стало 15 очков, датчане с 10 очками заняли второе место, англичане - третье (10), исландцы - четвертое (0). В следующем розыгрыше Лиги наций сборная Исландии сыграет в лиге B.

Напомним, что ранее в полуфинал Лиги наций вышли сборные Франции и Испании, ставшие победителями соответственно групп 3 и 4 высшего дивизиона турнира - лиги A. Полуфинальные пары и даты матчей финального турнира станут известны позднее.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Rusiya darmadağın oldu, Türkiyə aşağı liqaya endi

Новости партнеров

Самое важное

МИД Азербайджана прокомментировал высказывания Путина о Нагорном Карабахе
МИД Азербайджана прокомментировал высказывания Путина о Нагорном Карабахе
18 ноября 2020 г. 17:05
Помощник президента продемонстрировал самодельные ракетные системы армян
Помощник президента продемонстрировал самодельные ракетные системы армян
18 ноября 2020 г. 16:58
Обезврежен фосфорный снаряд, сброшенный Арменией на Физули
ВидеоОбезврежен фосфорный снаряд, сброшенный Арменией на Физули
18 ноября 2020 г. 15:32
Парламент Турции утвердил отправку военных в Азербайджан
Парламент Турции утвердил отправку военных в Азербайджан
17 ноября 2020 г. 18:52
Президент Ильхам Алиев: Сейчас этап политического урегулирования конфликта
Президент Ильхам Алиев: Сейчас этап политического урегулирования конфликта
17 ноября 2020 г. 15:12
Президент Ильхам Алиев: Кочарян и Саргсян, мы разгромили вашу армию!
Президент Ильхам Алиев: Кочарян и Саргсян, мы разгромили вашу армию!
17 ноября 2020 г. 13:54
Президент: Ни о каком статусе речи быть не может, есть единый Азербайджан
Президент: Ни о каком статусе речи быть не может, есть единый Азербайджан
17 ноября 2020 г. 13:28
Проект по отправке турецких военных в Азербайджан будет сегодня обсужден в парламенте
Проект по отправке турецких военных в Азербайджан будет сегодня обсужден в парламенте
17 ноября 2020 г. 12:32
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева совершили поездку в Физули и Джебраил
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева совершили поездку в Физули и Джебраил
17 ноября 2020 г. 10:59
В парламент Турции представлен проект в связи с отправкой военных в Азербайджан
В парламент Турции представлен проект в связи с отправкой военных в Азербайджан
16 ноября 2020 г. 12:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi