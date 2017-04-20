Стали известны все полуфиналисты Лиги чемпионов

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Определились все участники полуфиналов Лиги чемпионов в сезоне-2016/17.

Как передает Report, по итогам четвертьфиналов Лигу чемпионов покинули немецкие «Бавария» и «Боруссия», английский «Лестер Сити» и испанская «Барселона», а в следующий раунд турнира пробились испанские «Реал» и «Атлетико», а также итальянский «Ювентус» и французский «Монако».

Жеребьёвка полуфинальных пар запланирована на 21 апреля. Встречи 1/2 финала пройдут 2 и 3 мая, а также 9 и 10 мая. Финальный матч турнира пройдёт 3 июня на стадионе «Национальный» в Кардиффе (Уэльс).