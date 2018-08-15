Стали известны все пары раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов

15 августа, 2018 02:11

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ В Лиге чемпионов по итогам ответных матчей 3-го отборочного раунда определились все пары раунда плей-офф квалификации турнира. Как передает Report, победивший "Карабах" беларусский "БАТЭ" встретиться с голландским "ПСВ". Борьбу в турнире продолжат: БАТЭ (Белоруссия) – ПСВ (Нидерланды) «Янг Бойз» (Швейцария) – «Динамо» (Хорватия) «Види» (Венгрия) – АЕК (Греция) «Бенфика» (Португалия) – ПАОК (Греция) «Аякс» (Нидерланды) – «Динамо Киев» (Украина) «Ред Булл» (Австрия) – «Црвена Звезда» (Сербия)