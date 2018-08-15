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    Стали известны все пары раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов

    Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ В Лиге чемпионов по итогам ответных матчей 3-го отборочного раунда определились все пары раунда плей-офф квалификации турнира.

    Как передает Report, победивший "Карабах" беларусский "БАТЭ" встретиться с голландским "ПСВ".

    Борьбу в турнире продолжат:

    БАТЭ (Белоруссия) – ПСВ (Нидерланды)

    «Янг Бойз» (Швейцария) – «Динамо» (Хорватия)

    «Види» (Венгрия) – АЕК (Греция)

    «Бенфика» (Португалия) – ПАОК (Греция)

    «Аякс» (Нидерланды) – «Динамо Киев» (Украина)

    «Ред Булл» (Австрия) – «Црвена Звезда» (Сербия)

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