Стали известны все пары раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ В Лиге чемпионов по итогам ответных матчей 3-го отборочного раунда определились все пары раунда плей-офф квалификации турнира.
Как передает Report, победивший "Карабах" беларусский "БАТЭ" встретиться с голландским "ПСВ".
Борьбу в турнире продолжат:
БАТЭ (Белоруссия) – ПСВ (Нидерланды)
«Янг Бойз» (Швейцария) – «Динамо» (Хорватия)
«Види» (Венгрия) – АЕК (Греция)
«Бенфика» (Португалия) – ПАОК (Греция)
«Аякс» (Нидерланды) – «Динамо Киев» (Украина)
«Ред Булл» (Австрия) – «Црвена Звезда» (Сербия)
Təbriz QuliyevАвтор новости
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