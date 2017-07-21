Стали известны все пары 3-го квалификационного раунда Лиги Европы - СПИСОК

21 июля, 2017 03:22

© Foto: Report.az Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Стали известны все пары 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, где в борьбу вступают российские команды. Как передает Report, первые матчи данной стадии состоятся 27 июля, ответные – 3 августа. Лига Европы. 3-й квалификационный раунд «Абердин» (Шотландия) – «Аполлон» (Кипр) «Црвена Звезда» (Сербия) – «Спарта» (Чехия) «Эвертон» (Англия) – «Ружомберок» (Словакия) «Астра» (Румыния) – «Александрия» (Украина) «Брондбю» (Дания) – «Хайдук» (Хорватия) «Гент» (Бельгия) – «Альтах» (Австрия) «Ботев» (Болгария) – «Маритиму» (Португалия) «Зенит» (Россия) – «Бней-Иегуда» (Израиль) АИК (Швеция) – «Брага» (Португалия) «Судува» (Литва) – «Сьон» (Швейцария) АЕК (Кипр) – «Динамо» (Белоруссия) «Фрайбург» (Германия) – «Домжале» (Словения) «Марсель» (Франция) – «Остенде» (Бельгия) «Университатя» (Румыния) – «Милан» (Италия) «Утрехт» (Нидерланды) – «Лех» (Польша) «Млада Болеслав» (Чехия) – «Скендербеу» (Албания) «Аустрия» (Австрия) – АЕЛ (Кипр) «Панатинаикос» (Греция) – «Габала» (Азербайджан) «Штурм» (Австрия) – «Фенербахче» (Турция) «Тракай» (Литва) – «Шкендия» (Македония) «Краснодар» (Россия) – «Люнгбю» (Дания) «Динамо» З (Хорватия) – «Одд» (Норвегия) «Динамо» Бх (Румыния) – «Атлетик» (Испания) «Бордо» (Франция) – «Видеотон» (Венгрия) «Маккаби» ТА (Израиль) – «Паниониос» (Греция) «Эстерсунд» (Швеция) – «Фола» (Люксембург) «Арка» (Польша) – «Мидтьюлланд» (Дания) «Олимпик» (Украина) – ПАОК (Греция) ПСВ (Нидерланды) – «Осиек» (Хорватия)