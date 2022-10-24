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Стали известны условия возвращения Роналду в состав "Манчестер Юнайтед"

Стали известны условия возвращения Роналду в состав "Манчестер Юнайтед" Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг назвал условия возвращения португальского форварда Криштиану Роналду в основной состав команды.
Футбол
24 октября 2022 г. 21:26
Стали известны условия возвращения Роналду в состав Манчестер Юнайтед

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг назвал условия возвращения португальского форварда Криштиану Роналду в основной состав команды.

Как передает Report со ссылкой на издание The Atlhletic, 37-летний нидерландский специалист отметил, что допустит нападающего к тренировкам с основой, если он согласится не играть в стартовом составе и остаться в запасе. Отмечается, что также Роналду должен будет принести извинения за свое поведение.

Если он откажется выполнять требования, то тренер позволит ему искать новый клуб.

Напомним, что 21 октября МЮ отстранил Роналду от игр и тренировок с основным составом клуба. Это решение было принято тен Хагом из-за того, что португалец отказался выходить на замену в матче с "Тоттенхэмом" в Английской премьер-лиге 19 октября и покинул стадион до окончания встречи. В том матче манкунианцы победили со счетом 2:0.

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Версия на азербайджанском языке "Mançester Yunayted"in baş məşqçisi Ronaldunu bağışlamaq üçün şərtlərini açıqlayıb

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