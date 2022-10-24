Стали известны условия возвращения Роналду в состав "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг назвал условия возвращения португальского форварда Криштиану Роналду в основной состав команды.
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Если он откажется выполнять требования, то тренер позволит ему искать новый клуб.
Напомним, что 21 октября МЮ отстранил Роналду от игр и тренировок с основным составом клуба. Это решение было принято тен Хагом из-за того, что португалец отказался выходить на замену в матче с "Тоттенхэмом" в Английской премьер-лиге 19 октября и покинул стадион до окончания встречи. В том матче манкунианцы победили со счетом 2:0.