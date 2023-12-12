Стали известны судьи матча "Карабах" - "Хаккен"

Стали известны назначения на матч VI тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между клубами "Карабах" и "Хаккен" (Швеция).

Стали известны назначения на матч VI тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между клубами "Карабах" и "Хаккен" (Швеция).

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА), матчем будет управлять команда судей из Албании.

Судье ФИФА Юджину Джае будут помогать Дояндо Мифтари и Рейди Авдо. Функцию четвертого судьи будет исполнять Олсион Йзеираж. В VAR задействованы итальянцы Лука Пайретто и Валерио Марини. Судьей-инспектором будет Алан Марио Сант из Мальты.

Отметим, что матч между "Карабахом" и "Хаккеном", который пройдет 14 декабря на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, начнется в 21:45. На данный момент чемпион Азербайджана занимает второе место в группе H с 7 очками. На счету "Хаккена" очков нет.