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Стали известны судьи матча "Карабах" - "Хаккен"

Стали известны судьи матча "Карабах" - "Хаккен" Стали известны назначения на матч VI тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между клубами "Карабах" и "Хаккен" (Швеция).
Футбол
12 декабря 2023 г. 10:24
Стали известны судьи матча Карабах - Хаккен

Стали известны назначения на матч VI тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между клубами "Карабах" и "Хаккен" (Швеция).

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА), матчем будет управлять команда судей из Албании.

Судье ФИФА Юджину Джае будут помогать Дояндо Мифтари и Рейди Авдо. Функцию четвертого судьи будет исполнять Олсион Йзеираж. В VAR задействованы итальянцы Лука Пайретто и Валерио Марини. Судьей-инспектором будет Алан Марио Сант из Мальты.

Отметим, что матч между "Карабахом" и "Хаккеном", который пройдет 14 декабря на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, начнется в 21:45. На данный момент чемпион Азербайджана занимает второе место в группе H с 7 очками. На счету "Хаккена" очков нет.

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ" - "Hakken" oyununun hakimləri açıqlanıb

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