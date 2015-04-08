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    ​Стали известны судьи "большой игры"

    На половине встреч будут задействованы 6 судей

    Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Обнародованы имена всех судей, которые будут задействованы на встречах XXIX тура футбольной Премьер-Лиги Азербайджана.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт профессиональной футбольной лиги, на матч между клубами "Хазар-Лянкарань" и "Нефтчи" получил назначение рефери ФИФА Алияр Агаев. Еще один судья международной категории Рагим Гасанов будет судить матч между лидером чемпионата "Карабахом" и АЗАЛом, а матч между командами "Гебеле" и "Симург" будет судить Эльвин Аскеров. В этих двух матчах будут задействованы 6 судей. На встрече аутсайдеров "Сумгайыт" - "Бакы" в качестве судьи на поле выйдет Рамиль Диниев.

    9 апреля (четверг)

    17:00. "Хазар-Лянкаран" и "Нефтчи" (Баку)

    Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Мубариз Гашимов, Махир Мамедов

    Центральный стадион "Хазар-Лянкаран"


    17:00. "Карабах" (Агдам) - АЗАЛ (Баку)

    Судьи: Рагим Гасанов, Яшар Аббасов, Раван Гамзазаде, Рза Мамедов

    Дополнительные помощники судей: Халил Халилов, Этибар Гасанов

    Баку, “Bakcell Aрена”

    17:00. "Сумгайыт" - "Бакы"

    Судьи: Рамиль Диниев, Джаваншир Юсифов, Джошгун Гасанов, Наиль Нагиев

    Сумгайыт, “Kapital Bank Arena”

    19:00. "Гебеле" - "Симург" (Закатала)

    Судьи: Эльвин Аскеров, Рахиль Рамазанов, Мунис Абдуллаев, Нахид Алиев

    Дополнительные помощники судей: Вюсал Алиев, Ингилаб Мамедов

    Городской стадион Гебеле

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