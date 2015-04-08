​Стали известны судьи "большой игры"

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Обнародованы имена всех судей, которые будут задействованы на встречах XXIX тура футбольной Премьер-Лиги Азербайджана.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт профессиональной футбольной лиги, на матч между клубами "Хазар-Лянкарань" и "Нефтчи" получил назначение рефери ФИФА Алияр Агаев. Еще один судья международной категории Рагим Гасанов будет судить матч между лидером чемпионата "Карабахом" и АЗАЛом, а матч между командами "Гебеле" и "Симург" будет судить Эльвин Аскеров. В этих двух матчах будут задействованы 6 судей. На встрече аутсайдеров "Сумгайыт" - "Бакы" в качестве судьи на поле выйдет Рамиль Диниев.
9 апреля (четверг)
17:00. "Хазар-Лянкаран" и "Нефтчи" (Баку)
Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Мубариз Гашимов, Махир Мамедов
Центральный стадион "Хазар-Лянкаран"
17:00. "Карабах" (Агдам) - АЗАЛ (Баку)
Судьи: Рагим Гасанов, Яшар Аббасов, Раван Гамзазаде, Рза Мамедов
Дополнительные помощники судей: Халил Халилов, Этибар Гасанов
Баку, “Bakcell Aрена”
17:00. "Сумгайыт" - "Бакы"
Судьи: Рамиль Диниев, Джаваншир Юсифов, Джошгун Гасанов, Наиль Нагиев
Сумгайыт, “Kapital Bank Arena”
19:00. "Гебеле" - "Симург" (Закатала)
Судьи: Эльвин Аскеров, Рахиль Рамазанов, Мунис Абдуллаев, Нахид Алиев
Дополнительные помощники судей: Вюсал Алиев, Ингилаб Мамедов
Городской стадион Гебеле
Sport DepartmentАвтор новости
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