​Стали известны судьи "большой игры"

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Обнародованы имена всех судей, которые будут задействованы на встречах XXIX тура футбольной Премьер-Лиги Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт профессиональной футбольной лиги, на матч между клубами "Хазар-Лянкарань" и "Нефтчи" получил назначение рефери ФИФА Алияр Агаев. Еще один судья международной категории Рагим Гасанов будет судить матч между лидером чемпионата "Карабахом" и АЗАЛом, а матч между командами "Гебеле" и "Симург" будет судить Эльвин Аскеров. В этих двух матчах будут задействованы 6 судей. На встрече аутсайдеров "Сумгайыт" - "Бакы" в качестве судьи на поле выйдет Рамиль Диниев.

9 апреля (четверг)

17:00. "Хазар-Лянкаран" и "Нефтчи" (Баку)

Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Мубариз Гашимов, Махир Мамедов

Центральный стадион "Хазар-Лянкаран"





17:00. "Карабах" (Агдам) - АЗАЛ (Баку)

Судьи: Рагим Гасанов, Яшар Аббасов, Раван Гамзазаде, Рза Мамедов

Дополнительные помощники судей: Халил Халилов, Этибар Гасанов

Баку, “Bakcell Aрена”





17:00. "Сумгайыт" - "Бакы"

Судьи: Рамиль Диниев, Джаваншир Юсифов, Джошгун Гасанов, Наиль Нагиев

Сумгайыт, “Kapital Bank Arena”

19:00. "Гебеле" - "Симург" (Закатала)

Судьи: Эльвин Аскеров, Рахиль Рамазанов, Мунис Абдуллаев, Нахид Алиев

Дополнительные помощники судей: Вюсал Алиев, Ингилаб Мамедов

Городской стадион Гебеле