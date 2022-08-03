Стали известны страны, которые подали совместную заявку на проведение ЧМ-2030

Уругвай, Аргентина, Чили и Парагвай подали совместную заявку на проведение чемпионата мира – 2030.

Уругвай, Аргентина, Чили и Парагвай подали совместную заявку на проведение чемпионата мира - 2030.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба КОНМЕБОЛ.

Впервые идея была выдвинута Уругваем и Аргентиной в 2017 году, а через два года к ним присоединились еще две страны. Примечательно, что 92 года назад в финале чемпионата мира - 1930 в Уругвае страна-хозяйка играла с Аргентиной и одержала победу со счетом 4:2.

Напомним, ранее стали известны города в общей заявке Испании и Португалии на ЧМ-2030. В Испании желание провести матчи мундиаля изъявили Мадрид, Барселона, Севилья, Малага, Бильбао, Ла-Корунья, Хихон, Валенсия, Сарагоса, Лас-Пальмас, Мурсия и Сан-Себастьян. Первые два города предлагают по два стадиона, так что стране ещё предстоит выбрать те самые 11 из большего числа кандидатов. от Португалии будет три стадиона из 14 обозначенных. Это две арены в Лиссабоне плюс одна в Порту.