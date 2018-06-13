Стали известны страны-хозяйки чемпионата мира по футболу-2026

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, страна-хозяйка мирового первенства определилась на 68-м конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА).

Чемпионат мира по футболу — 2026 станет первым в истории, который пройдет с 48 участниками.

Изначально за проведение мундиаля боролись шесть заявок, однако к решающему выбору конгресса ФИФА их осталось только две: Марокко и совместная заявка США, Канады и Мексики.

В США проходил чемпионат мира в 1994 году, а Мексика принимала ведущие сборные планеты и вовсе дважды – в 1970 и 1986 годах.

В Конгрессе приняли участие президент АФФА Ровнаг Абдуллаев, вице-президент Эльшад Насиров и генеральный секретарь Эльхан Мамедов. Впервые на чемпионате мира в 2026 году будут соревноваться 48 стран в 16 группах.