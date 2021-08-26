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Стали известны стартовые составы команд матча "Абердин" - "Карабах"

Стали известны стартовые составы команд матча "Абердин" - "Карабах" Стали известны стартовые составы команд "Карабах" и "Абердин" в ответном матче плей-офф Лиги конференций УЕФА в Шотландии
Футбол
26 августа 2021 г. 22:20
Стали известны стартовые составы команд матча Абердин - Карабах

Стали известны стартовые составы команд "Карабах" и "Абердин" в ответном матче плей-офф Лиги конференций УЕФА в Шотландии.

Как передает Report, команды выйдут на поле со следующими игроками:

"Абердин": 1. Джо Льюис, 2. Росс МакКрори, 3. Джек МакКензи, 5. Деклан Галлахер, 8. Скотт Браун (к), 9. Кристиан Рамирес, 16. Фунсо Ойо, 19. Льюис Фергюсон, 22. Кельвин Рэмзи, 20. Тедди Дженкс, 17. Джонни Хэйес.

Запасные игроки: 25. Гэри Вудс, 30. Том Ричи, 10. Нилл МакГинн, 14. Джей Эммануэль-Томас, 15. Дилан МакГеух, 18. Коннор МаКленнан, 21. Джек Гарр, 24. Дин Кэмпбелл, 31. Киран Нгвенья, 35. Мэйсон Хэнкок.

Главный тренер: Стивен Гласс.

"Карабах": 1. Шахруддин Мамедалиев, 2. Гара Гараев, 5. Максим Медведев (к), 10. Абдулла Зубир, 11. Хайме Ромеро, 20. Кади Борхес, 27. Торал Байрамов, 30. Аббас Гусейнов, 81. Кевин Медина, 18. Исмаил Ибрагимли, 77. Рамиль Шейдаев.

Запасные игроки: 12. Эмиль Балаев, 94. Айхан Аразлы, 7. Ричард Алмейда, 13. Бехлюл Мустафазаде, 17. Панадеро Замора, 19. Филип Озобич, 22. Муса Гурбанлы, 29. Марко Вешович.

Главный тренер: Гурбан Гурбанов.

Отметим, что ответный матч между клубами стартует сегодня в 22:45 по бакинскому времени.

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Версия на азербайджанском языке "Aberdin" və "Qarabağ"ın start heyətləri açıqlanıb

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