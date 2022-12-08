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Стали известны соперники сборной Азербайджана U-17 на отборочном этапе ЧЕ

Стали известны соперники сборной Азербайджана U-17 на отборочном этапе ЧЕ Стали известны соперники сборной Азербайджана (U-17) на отборочном этапе чемпионата Европы по футболу. Как сообщает Report, наша сборная в 4-ой группе сразится с командами из Сербии, Словении и Люксембурга. Игры пройдут 21, 24, 27 октября 2023 года в С
Футбол
8 декабря 2022 г. 15:17
Стали известны соперники сборной Азербайджана U-17 на отборочном этапе ЧЕ

Стали известны соперники сборной Азербайджана (U-17) на отборочном этапе чемпионата Европы по футболу.

Как сообщает Report, наша сборная в 4-ой группе сразится с командами из Сербии, Словении и Люксембурга. Игры пройдут 21, 24, 27 октября 2023 года в Сербии.

Отметим, что финальная стадия ЧЕ-17 пройдет в 2024 году на Кипре.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın U-17 millisinin rəqibləri bəlli olub

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