Стали известны соперники сборной Азербайджана U-17 на отборочном этапе ЧЕ

Стали известны соперники сборной Азербайджана (U-17) на отборочном этапе чемпионата Европы по футболу.
Как сообщает Report, наша сборная в 4-ой группе сразится с командами из Сербии, Словении и Люксембурга. Игры пройдут 21, 24, 27 октября 2023 года в Сербии.
Отметим, что финальная стадия ЧЕ-17 пройдет в 2024 году на Кипре.
Стали известны соперники сборной Азербайджана U-17 на отборочном этапе ЧЕСтали известны соперники сборной Азербайджана U-17 на отборочном этапе ЧЕ Стали известны соперники сборной Азербайджана (U-17) на отборочном этапе чемпионата Европы по футболу. Как сообщает Report, наша сборная в 4-ой группе сразится с командами из Сербии, Словении и Люксембурга. Игры пройдут 21, 24, 27 октября 2023 года в С
Футбол
8 декабря 2022 г. 15:17
https://static.report.az/photo/69059b90-d902-39b0-95b5-5bf27e23cc74.jpg
Стали известны соперники сборной Азербайджана (U-17) на отборочном этапе чемпионата Европы по футболу.
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın U-17 millisinin rəqibləri bəlli olub