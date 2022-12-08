Стали известны соперники сборной Азербайджана U-17 на отборочном этапе ЧЕ

Стали известны соперники сборной Азербайджана U-17 на отборочном этапе ЧЕ

Стали известны соперники сборной Азербайджана (U-17) на отборочном этапе чемпионата Европы по футболу. Как сообщает Report, наша сборная в 4-ой группе сразится с командами из Сербии, Словении и Люксембурга. Игры пройдут 21, 24, 27 октября 2023 года в С

https://static.report.az/photo/69059b90-d902-39b0-95b5-5bf27e23cc74.jpg https://static.report.az/photo/69059b90-d902-39b0-95b5-5bf27e23cc74.jpg

Стали известны соперники сборной Азербайджана (U-17) на отборочном этапе чемпионата Европы по футболу.



Как сообщает Report, наша сборная в 4-ой группе сразится с командами из Сербии, Словении и Люксембурга. Игры пройдут 21, 24, 27 октября 2023 года в Сербии.



Отметим, что финальная стадия ЧЕ-17 пройдет в 2024 году на Кипре. Подпишитесь на наш Telegram канал