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Стали известны результаты жеребьевки квалификации Лиги чемпионов

Стали известны результаты жеребьевки квалификации Лиги чемпионов Жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов прошла в швейцарском Ньоне.
Футбол
19 июля 2021 г. 15:25
Стали известны результаты жеребьевки квалификации Лиги чемпионов

Жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов прошла в швейцарском Ньоне.

Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Путь чемпионов:

«Динамо» (Загреб, Хорватия)/«Омония» (Никосия, Кипр) — «Легия» (Варшава, Польша)/«Флора» (Таллин, Эстония)

«Линкольн Ред Импс» (Гибралтар)/«ЧФР Клуж» (Клуж-Напок, Румыния) — «Слован» (Братислава, Словакия)/«Янг Бойз» (Берн, Швейцария)

«Олимпиакос» (Пирей, Греция)/«Нефтчи» (Баку, Азербайджан) — «Мура» (Мурска-Собота, Словения)/«Лудогорец» (Разград, Болгария)

«Кайрат» (Алматы, Казахстан)/«Црвена Звезда» (Белград, Сербия) — «Алашкерт» (Ереван, Армения)/«Шериф» (Кишинев, Молдавия)

«Мальмё» (Мальмё, Швеция)/ХИК (Хельсинки, Финляндия) — «Рейнджерс» (Глазго, Шотландия)

«Ференцварош» (Будапешт, Венгрия)/«Жальгирис» (Вильнюс, Литва) — «Славия» (Прага, Чехия)

Путь представителей лиг:

ПСВ (Эйндховен, Нидерланды)/«Галатасарай» (Стамбул, Турция) — «Селтик» (Глазго, Шотландия)/«Мидтьюлланн» (Хернинг, Дания)

«Спартак» (Москва, Россия) — «Бенфика» (Лиссабон, Португалия)

«Генк» (Генк, Бельгия) — «Шахтер» (Донецк, Украина)

«Монако» (Монако, Франция) — «Рапид» (Вена, Австрия)/«Спарта» (Прага, Чехия).

Первые встречи состоятся 3 и 4 августа. Ответные игры пройдут 10 августа. Победитель выйдет в раунд плей-офф Лиги чемпионов, а проигравшая команда попадет в раунд плей-офф Лиги Европы. Жеребьевка этого этапа состоится 2 августа.

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