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Стали известны результаты жеребьевки группового этапа Евро‑2024

Стали известны результаты жеребьевки группового этапа Евро‑2024 В Германии прошла жеребьевка группового этапа чемпионата Европы 2024 года.
Футбол
2 декабря 2023 г. 22:23
Стали известны результаты жеребьевки группового этапа Евро‑2024

В Германии прошла жеребьевка группового этапа чемпионата Европы 2024 года.

Как передает Report, Германия на правах хозяйки турнира автоматически попала в группу A первым номером.

Всего в субботу распределили 21 сборную. Еще три участника чемпионата Европы 2024 года определятся по итогам матчей плейофф.

Группа А: Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария.

Группа B: Испания, Хорватия, Италия, Албания.

Группа C: Словения, Дания, Сербия, Англия.

Группа D: Победитель плейофф Пути А, Нидерланды, Австрия, Франция.

Группа E: Бельгия, Словакия, Румыния, Победитель плейофф Пути B.

Группа F: Турция, Победитель плейофф Пути C, Португалия, Чехия.

В Пути А запланированы полуфиналы Польша — Эстония и Уэльс — Финляндия. Победитель финала получит путевку на чемпионат Европы. Путь В: Израиль — Исландия, Босния и Герцеговина — Украина. Путь С: Грузия — Люксембург, Греция — Казахстан.

Финальная стадия Евро2024 пройдет с 14 июня по 14 июля.

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