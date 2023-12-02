Стали известны результаты жеребьевки группового этапа Евро‑2024

В Германии прошла жеребьевка группового этапа чемпионата Европы 2024 года.
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Всего в субботу распределили 21 сборную. Еще три участника чемпионата Европы 2024 года определятся по итогам матчей плей‑офф.
Группа А: Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария.
Группа B: Испания, Хорватия, Италия, Албания.
Группа C: Словения, Дания, Сербия, Англия.
Группа D: Победитель плей‑офф Пути А, Нидерланды, Австрия, Франция.
Группа E: Бельгия, Словакия, Румыния, Победитель плей‑офф Пути B.
Группа F: Турция, Победитель плей‑офф Пути C, Португалия, Чехия.
В Пути А запланированы полуфиналы Польша — Эстония и Уэльс — Финляндия. Победитель финала получит путевку на чемпионат Европы. Путь В: Израиль — Исландия, Босния и Герцеговина — Украина. Путь С: Грузия — Люксембург, Греция — Казахстан.
Финальная стадия Евро‑2024 пройдет с 14 июня по 14 июля.