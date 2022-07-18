Стали известны потенциальные соперники азербайджанских клубов в Лиге конференций

Определены потенциальные соперники азербайджанских клубов в III квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА.

Определены потенциальные соперники азербайджанских клубов в III квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА.

Как сообщает Report, по результатам жеребьевки определились соперники азербайджанских футбольных клубов "Нефтчи", "Зиря" и "Габала".

В случае если во II квалификационном раунде "Зиря" опередит по очкам израильский "Маккаби" (Тель-Авив), азербайджанский клуб встретится с победителем пары "Гомель" (Беларусь) / "Арис" (Фессалоники, Греция).

"Нефтчи" встретится с победителем пары "Рапид" (Вена, Австрия) / "Лехия" (Гданьск, Польша) в случае победы над кипрским "Арисом" во II квалификационном раунде.

"Габала" сыграет с победителем пары "Петрокуб-Хинчести" (Молдова) / "Лачи" (Албания), если опередит венгерский "Фехервар".

Согласно жеребьевке, все три клуба из Азербайджана проведут свои первые матчи на домашнем поле.

Отметим, что матчи III квалификационного этапа пройдут 4 и 11 августа.