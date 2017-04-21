Стали известны полуфинальные пары Лиги Европы

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в швейцарском городе Ньон прошла жеребьевка полуфинала Лиги Европы.

Как сообщает Report, в результате жеребьевки голландский "Аякс" встретится с французским "Лионом".

Испанская "Селта" стала соперником британского "Манчестер Юнайтед".

Отметим, что первые матчи пройдут 4 мая на стадионе указанных первыми команд, а ответные игры запланированы на 11 мая.

Кроме того, стал известен номинальный хозяин финального матча, предстоящего 24 мая в шведской столице Стокгольме. Согласно жеребьевке, в решающем матче команда-победитель пары "Аякс" и "Лион" будет указана первой.