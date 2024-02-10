Стали известны подробности о новом тренере "Ливерпуля"

Английский "Ливерпуль" уже контактировал с главным тренером "Байера" Хаби Алонсо касаемо его возможного назначения на аналогичную должность в мерсисайдском клубе.

Английский "Ливерпуль" уже контактировал с главным тренером "Байера" Хаби Алонсо касаемо его возможного назначения на аналогичную должность в мерсисайдском клубе.

Как передает Report со ссылкой на французский сайт Footmercato, стороны провели первичные консультации.

Готов ли 42-летний испанец покинуть леверкузенцев ради своей бывшей команды - не отмечается.

Напомним, Алонсо называют одним из главных кандидатов на замену Юргену Клоппу, который в январе объявил об уходе из "Ливерпуля" по завершении нынешнего сезона.

На данный момент "Байер" возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги. Команда Алонсо после 20 матчей набрала 52 очка - 16 побед и четыре ничьих.

На данный момент "Ливерпуль" возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрал 51 очко в 51 матче.